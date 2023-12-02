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Spor

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, kongre üyeleriyle buluştu

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yarın yapılacak seçim öncesi kongre üyeleriyle buluştu.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, kongre üyeleriyle buluştu
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Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Serdal Adalı, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda Beşiktaş taraftarı katılırken Adalı, yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı.

Projelerinin videosu da yayınlanan Adalı, yaptığı konuşmada, "Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz ve davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın camiamız için çok önemli bir gün. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız, Beşiktaş'ı güzel günlere taşıyacağız. Bugüne kadar gösterdiğiniz destek için de hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki 4 Aralık sabahı bambaşka bir Beşiktaş'a uyanacağız ve kazanan Beşiktaş olacak." ifadelerini kullandı.

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