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Spor

Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Beşiktaş, lige verilen arada salonda çalışarak hazırlıklarını sürdürdü.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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