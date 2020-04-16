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Spor

Beşiktaş, Hakkı Yeten'i unutmadı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 31. yıl dönümünde andı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:33
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Baba Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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