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Spor

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında 18 Mayıs Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 15 Mayıs Çarşamba günü devam edecek.

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