Beşiktaş, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Hatayspor maçı için bugün saat 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.