Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus oldu.

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Cortus oturacak. Cortus'a AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.