İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,215
  • EURO
    32,2703
  • ALTIN
    1940.36
  • BIST100
    7609.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı
Spor

Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirdi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor mesaisine başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile 25 Aralık Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor karşısında forma giyen isimler, yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışması yaparak idmana başladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.