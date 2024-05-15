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Spor

Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hatayspor'a hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

- Siyah-beyazlılara özel ziyaret

Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen öğrenciler, Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ziyaret sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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