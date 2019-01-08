Beşiktaş hazırlık maçında Helmond'u 1-0 yendi
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond Sport'u 1-0 mağlup etti.
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda ekibi Helmond Sport'la karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken Beşiktaş ikinci yarıya tam 10 oyuncu değişikliğiyle başladı.
2. yarıda oyuna giren Larin ise 66. dakikada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven Yalçın
Helmond: Van Gassel, Meijers, Janzen, Poelmans, Louw, van der Gaag, Snepvangers, Swinnen, Koolhof, Fecunda, Sprangers
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.