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Beşiktaş hazırlık maçında Helmond'u 1-0 yendi

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Helmond Sport'u 1-0 mağlup etti.

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İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Hollanda ekibi Helmond Sport'la karşılaştı. 

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken Beşiktaş ikinci yarıya tam 10 oyuncu değişikliğiyle başladı.

2. yarıda oyuna giren Larin ise 66. dakikada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti. 

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Babel, Güven Yalçın

Helmond: Van Gassel, Meijers, Janzen, Poelmans, Louw, van der Gaag, Snepvangers, Swinnen, Koolhof, Fecunda, Sprangers

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