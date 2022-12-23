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Spor

Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

IHA23 Aralık 2022 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlarken, daha sonra pas ve taktik çalışmayla devam etti. Antrenman çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ardından saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

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