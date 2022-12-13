Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırıklarına devam eden Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı çalışma yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Teknik DirektörŞenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk grupta yer alan oyuncularımız; bacak kuvveti, denge ve esneklik çalışmaları yaparken, ikinci grupta yer alan oyuncularımız, üst bölge kuvvet çalışmaları ve stretching çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.