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Spor

Beşiktaş hazırlıklarına devam etti

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

IHA13 Aralık 2022 Salı 15:09 - Güncelleme:
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırıklarına devam eden Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı çalışma yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Teknik DirektörŞenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde iki grup halinde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk grupta yer alan oyuncularımız; bacak kuvveti, denge ve esneklik çalışmaları yaparken, ikinci grupta yer alan oyuncularımız, üst bölge kuvvet çalışmaları ve stretching çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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