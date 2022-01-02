Beşiktaş HDI Sigorta evinde farklı kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 81-54 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 3. galibiyetini aldı. Antalya 07 Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8
ANTALYA 07 BASKETBOL: Gamze Takmaz 3, Davis 27, Sera Özelçi, Ivankovic 10, İlsu Darıcıoğlu 4, Beril Albayrak 10, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Sibel Özel
1. PERİYOT: 29-8
DEVRE: 52-21
3. PERİYOT: 67-33
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.04 Elif Bayram (Beşiktaş HDI Sigorta)