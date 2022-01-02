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Spor

Beşiktaş HDI Sigorta evinde farklı kazandı

Beşiktaş HDI Sigorta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Antalya 07 Basketbol'u 81-54 yendi.

2 Ocak 2022 Pazar 18:30 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 18:30
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 81-54 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 3. galibiyetini aldı. Antalya 07 Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8

ANTALYA 07 BASKETBOL: Gamze Takmaz 3, Davis 27, Sera Özelçi, Ivankovic 10, İlsu Darıcıoğlu 4, Beril Albayrak 10, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Sibel Özel

1. PERİYOT: 29-8

DEVRE: 52-21

3. PERİYOT: 67-33

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.04 Elif Bayram (Beşiktaş HDI Sigorta)

  • beşiktaş
  • Antalya 07 Basketbol
  • Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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