Beşiktaş 'hırsız Burak' tezahüratlarıyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Beşiktaş, kamp için kente geldi. Havalimanına gelen 80 kadar taraftar, takımın çıkışı sırasında tezahüratlar yaparken, özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterileri vardı. Tecrübeli çalıştırıcıya havalimanında çiçek veren siyah-beyazlılar, Güneş'in çıkışı sırasında 'Şampiyon yap bizi' tezahüratlarında bulundu. Güneş, kendisi için havaalanına getirilen özel araca yöneldiği sırada bazı taraftarlar, siyah-beyazlı ekibin transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz'a tepki göstererek 'Hırsız Burak' diye bağırdı. Bir taraftar ise Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi. Oğuzhan'ın havalimanından çıkmasının ardından, taraftarlardan birisi 'Yuh' çekerken, diğer taraftarlar ise, yuh çeken taraftara tepki gösterdi. Dün sabah kamp kadrosunda yer almadığı iddia edilen ancak takımla birlikte Antalya'ya gelen Ricardo Quaresma'ya ise yoğun ilgi vardı. Portekizli yıldız, kendisine ilgi gösteren taraftarları kırmadı ve tek tek bütün formaları imzalayarak, her birisiyle de fotoğraf çektirdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.