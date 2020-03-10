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Spor

Beşiktaş, Hırvat kaleci Ivo Grbic için girişimlere başladı

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'tan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için temas kurdu.

10 Mart 2020 Salı 13:11 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:11

Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.

VOLKAN BABACAN İDDİASI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la da anlaştığı iddia ediliyor.

KARIUS’LA DEVAM EDİLMEYECEK

Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.

Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

(Ajanssspor)

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