4 Şubat 2026 Çarşamba
Spor

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh transferini KAP'a bildirdi! Güney Koreli golcü İstanbul'da

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

4 Şubat 2026 Çarşamba 12:24
Beşiktaş Hyeon-gyu Oh transferini KAP'a bildirdi! Güney Koreli golcü İstanbul'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.

Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlıların açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh İstanbul'a geldi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

