Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.

Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlıların açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh İstanbul'a geldi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.