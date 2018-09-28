Beşiktaş iç transferde 9 isimle transfer görüşmesi yapacak

Siyah-beyazlılar, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar için planlarını yapıyor.

RYAN BABEL

Şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı. Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak. Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon euro'ya çıkarılacak.

ADEM LJAJIC

Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek. Sırp yıldızdan umutlu olan yönetim, yine de satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu ismin takıma vereceği katkıya bakacak.

PERFORMANSA BAĞLI OLACAK

Yönetim, Babel gibi takıma büyük katkı sağlayan Pepe (35) ve Adriano (33) ile de devam kararı aldı. Pepe'ye 1+1 yıllık, Adriano'ya iki senelik kontrat önerilecek.

Takımın emektarları haline gelen 35'lik Atiba ve 34'lük Tolga Zengin ile de sezon sonu 1 yıllık kontrat uzatılabilir. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Gökhan Töre'nin ise bu sezon son şansı.

Takımda istenmeyen adam ilan edilen Mustafa Pektemek kesinlikle yollanacak. Altyapıdan çıkan 18 yaşındaki Mertcan Açıkgöz'ün ise sürpriz olmazsa sözleşmesi yenilenmeyecek.

(Fotomaç)