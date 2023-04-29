Beşiktaş içerde kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, Vodafone Park'ta şimdiye kadar oynanan lig derbilerinde rakiplerine yenilmedi.

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Vodafone Park'ta 2016 yılından bugüne kadar 13 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 6 derbi mücadelesi beraberlikle sona erdi.

Vodafone Park'ta, 26 Eylül 2016'taki ilk derbi randevusunda Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile bu statta 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı ise 6 kez ağırladı. Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'la berabere biten ilk derbisinin ardından oynadığı 5 maçı da kazandı.

RAKİPLERİNİN 2 KATI GOL ATTI



Beşiktaş geride kalan 13 derbi maçta 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Attığı 22 golün 11'ini Galatasaray ağlarına yollayan siyah-beyazlı ekip, diğer yarısını da Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Beşiktaş'a bu süre zarfında iç sahada en fazla golü atan takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta oynadığı 7 lig maçında 7 gol attı.

Galatasaray ise 2'si ilk maçta olmak üzere 3 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş deplasmanında üst üste 4 sezon siyah-beyazlıların filesini havalandıramadı.

VODAFONE PARK'TA DERBİ GOLCÜSÜ DOMAGOJ VİDA



Siyah-beyazlıların, Vodafone Park'taki derbi maçlarında en çok gol atan oyuncusu Hırvat futbolcu Domagoj Vida oldu.

Kariyerinin 4,5 sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Vida, söz konusu zaman dilimindeki derbilerde 3 kez gol sevinci yaşadı. Vida tüm gollerini ise Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Cenk Tosun ve Cyle Larin, Galatasaray'a karşı iç sahada en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcular oldu. Siyah-beyazlı iki oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçlarda 2'şer gol atarak taraftarlarını sevindirdi.

Vincent Aboubakar, Marcelo Guedes, Cenk Tosun (2), Domagoj Vida (3), Ricardo Quaresma (2), Dusko Tosic, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül (2), Burak Yılmaz (2), Adem Ljajic, Umut Nayir, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin (2), Vodafone Park'taki lig derbilerinde Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

EN ÇOK ŞENOL GÜNEŞ SEVİNDİ



2016 yılından bugüne kadar Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, siyah-beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı.

Şenol Güneş 6 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Abdullah Avcı ve Valerien Ismael ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi.

Siyah-beyazlı takımın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Güneş bu maçlarda Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası olan teknik direktör Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken Fenerbahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.

TEK MAĞLUBİYET KUPADA



Beşiktaş, yeni stadında rakiplerine ligde kurduğu üstünlüğü Türkiye Kupası'nda kaybetti.

Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası derbilerinde 2 kez Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda oynanan son 16 turu maçında Robin van Persie'nin golüyle sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş, bir sonraki sezon oynanan yarı final ilk maçında da sarı-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı.