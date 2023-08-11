Beşiktaş için Bakhtiyar Zaynutdinov iddiası!

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladığı öne sürüldü.

Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

BONSERVİSİN YANI SIRA PAY!

Siyah-beyazlıların 5 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra Rus ekibine sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.

Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferini tamamlamak için önümüzdeki hafta başında İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolleri sonrası imza atacağı vurgulandı.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.