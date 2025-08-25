İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Beşiktaş için geldi! El Bilal Toure İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:34
Beşiktaş için geldi! El Bilal Toure İstanbul'da
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.

