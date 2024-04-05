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Spor

Beşiktaş için işler iyice zorlaştı

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş'ta ligi dördüncü sırada bitirme hedefi de zora girdi.

5 Nisan 2024 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Beşiktaş için işler iyice zorlaştı
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Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu beraberlikle birlikte ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta, Başakşehir beraberliği sonrası dördüncü sıra da tehlikeye girdi.

Süper Lig'de üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 52 puanı bulunuyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 47 puanı var. Beşiktaş'ın arkasından Kasımpaşa (46), Rizespor (45) ve Başakşehir (43) sıralanıyor.

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