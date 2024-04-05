Beşiktaş için işler iyice zorlaştı

Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu beraberlikle birlikte ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta, Başakşehir beraberliği sonrası dördüncü sıra da tehlikeye girdi.

Süper Lig'de üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 52 puanı bulunuyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 47 puanı var. Beşiktaş'ın arkasından Kasımpaşa (46), Rizespor (45) ve Başakşehir (43) sıralanıyor.