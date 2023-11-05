Beşiktaş, sezon başında Milan'dan transfer ettiği ancak beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Ante Rebic'in menajerine mesaj gönderdi ve oyuncusuna takım bulmasını istedi.

Fanatik'in haberine göre; Hırvat oyuncu, ülkesinin iki güçlü takımı Hajduk ile Dinamo Zagreb'e önerildi. Gelen ilk bilgiler ise iki takımın da Hırvat oyuncu için kiralama bedeli ya da bonservis ödemek istemediği yönünde. Ancak iki ekip de Rebic'e hayır demedi. Kartal, devre arasında Rebic'i bedelsiz yollayabilir.



İKİ YILLIK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Siyah-beyazlı ekip, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Rebic'e yıllık 2 milyon 500 bin Euro maaş ödemesi yapıyor. Ayrıca Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuya 280 bin Euro imza parası vermişti.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu 205 dakika sahada kaldı ve skor katkısı sağlayamadı.