Beşiktaş'ta yapılacak seçimin ardından yeni gelecek hocanın kim olacağı merakla beklenirken, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından ayrılan Mircea Lucescu, kariyeri ilgili konuştu.

78 yaşındaki çalıştırıcı "Emekli olma hikayesi nereden çıktı? Kulüp tarafından nasıl yorumlandı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim. Sadece takımdan ayrılıyorum. Hala Ukrayna'dayım. Bir iki gün sonra eve döneceğim. Şimdilik ne yapacağımı düşünüyorum. Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Sağlığım çalışmama izin veriyor" dedi.

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun Beşiktaş ve Roma'dan arandığı da öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Dinamo Kiev'in başında bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Lucescu, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.