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Spor

Beşiktaş için sürpriz iddia! Mircea Lucescu yeniden Süper Lig'e

Zorlu günler geçiren Beşiktaş'ta yapılacak seçimin ardından teknik direktör olarak kimin takımın başına geçeceği merak konusu oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan ve şu an takım çalıştırmayan Mircea Lucescu iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Akşam8 Kasım 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Beşiktaş için sürpriz iddia! Mircea Lucescu yeniden Süper Lig'e
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Beşiktaş'ta yapılacak seçimin ardından yeni gelecek hocanın kim olacağı merakla beklenirken, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından ayrılan Mircea Lucescu, kariyeri ilgili konuştu.

78 yaşındaki çalıştırıcı "Emekli olma hikayesi nereden çıktı? Kulüp tarafından nasıl yorumlandı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim. Sadece takımdan ayrılıyorum. Hala Ukrayna'dayım. Bir iki gün sonra eve döneceğim. Şimdilik ne yapacağımı düşünüyorum. Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Sağlığım çalışmama izin veriyor" dedi.

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun Beşiktaş ve Roma'dan arandığı da öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Dinamo Kiev'in başında bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Lucescu, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.

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