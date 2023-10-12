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Spor

Beşiktaş için sürpriz Tudor iddiası!

Beşiktaş'ın takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

12 Ekim 2023 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
Beşiktaş için sürpriz Tudor iddiası!
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Beşiktaş için Hırvat basınından bir iddia ortaya atıldı.

Germanijak'tan Izak Ante Sucic imzalı haberde, siyah-beyazlı takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin yakın olduğu kaydedildi.

IGOR TUDOR AN MESELESİ

Beşiktaş'ın teknik heyete, uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i kattığı hatırlatıldı. Bu gelişmenin ardından Tudor'un da Beşiktaş'a gelmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta kongreye kadar teknik direktörlük görevini sürdüreceği açıklanan Burak Yılmaz'ın, Tudor'un gelmesinin resmiyet kazanması durumunda eski görevine (Yardımcı antrenör) geri döneceği kaydedildi.

TÜRK FUTBOLUNU BİLİYOR

Tudor'un daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev aldığı ve bu nedenle Türk futboluna aşina bir isim olduğu aktarıldı.

Son olarak Marsilya'da çalışan 45 yaşındaki Igor Tudor, Haziran ayında Fransız ekibinden ayrılmıştı.

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