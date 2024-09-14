Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi maçlarıyla muhteşem bir açılış yapan Beşiktaş, deplasmandaki 3-3'lük Lugano beraberliği haricinde, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki tüm maçlarını kazanmayı bildi. Kabus gibi geçen son sezonun ardından Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi transferlerle iskeletini güçlendiren Kara Kartal, Süper Lig'e de 11 yıl aranın ardından 3 maçta 3 galibiyetle başladı. Samsun, Antalya ve Sivas'ı deviren Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligdeki ilk ciddi sınavını, eski hocası Şenol Güneş'in çalıştırmaya başladığı Trabzon'un sahasında verecek...

FORMUNU KIRMAK İSTİYORUZ

Simge isimlerinden olduğu Bordo-Mavililer'in teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş ise Fırtına'nın başında eski takımı Beşiktaş'ın karşısına çıkacağı maç öncesinde bir hayli iddialıydı... Geçen günlerde düzenlenen imza töreninde konuşan tecrübeli çalıştırıcı, SiyahBeyazlılar ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili, "Beşiktaş iyi bir form yakaladı. Biz bunu kırmak istiyoruz. Ona karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Taraftarımız bize ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olsun. Takım için de yeni bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

ARADAKİ FARK 30 MİLYON EURO

Öte yandan Süper Lig'de sezonun ilk derbisi öncesi iki takım arasındaki kadro değeri farkı dikkat çekti. Bu sezon transferlerinin çoğunu düşük bonservisler karşılığında gerçekleştiren Beşiktaş'ın kadro değeri, yaklaşık 141 milyon euro. Cham ve Serdar Saatçı hariç transferlerini 2 milyon euro ve altında yapan Trabzonspor'un kadrosu ise yaklaşık 110 milyon euro. Fırtına'da piyasa değeri en yüksek oyuncu, 18 milyon euroluk değeriyle Braga'dan kiralanan santrfor Simon Banza. Beşiktaş'ın en değerlisi ise 15 milyon euro ile Gedson Fernandes...