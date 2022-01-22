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Spor

Beşiktaş Icrypex - Bursaspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Beşiktaş Icrypex'in ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile oynayacağı maç takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 20:51 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:51
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın oynanması gereken karşılaşma takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, uygulanan Kovid-19 testleri neticesinde siyah-beyazlı takımın iki oyuncusu ve teknik ekipten iki kişide pozitif bulgulara rastlandığı bildirildi.

İki takım arasında yarın saat 13.00'te BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanması gereken karşılaşma, Basketbola Dönüş Protokolü'nün 12. bölüm "Müsabakaların Ertelenmesi" başlıklı maddesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Beşiktaş Icrypex'te test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların ve teknik ekipteki kişilerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı vurgulandı.

Frutti Extra Bursaspor da daha önce 5 oyuncu ve 2 idari personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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