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Spor

Beşiktaş Icrypex erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni yıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 83-77 mağlup etti.

15 Nisan 2021 Perşembe 22:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 22:56
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Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 25, Blackmon 17, Furkan Haltalı 6, Johnson 14, Hakan Sayılı, Berry 12, Alperen Şengün 9, Mehmet Yağmur

Bahçeşehir Koleji: Evans 2, Jones 7, İsmet Akpınar 20, Jankovic 5, Stimac 18, Erkan Yılmaz 10, Thomas Akyazılı 6, Aldridge 5, Burak Can Yıldızlı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 26-24

Devre: 46-48

3. Periyot: 60-63

Beş faulle çıkanlar: 37.56 Jones, 39.07 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji)

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