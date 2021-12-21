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Spor

Beşiktaş Icrypex, EWE Baskets'i 88-72 ile geçti

Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi EWE Baskets'i 88-72 mağlup etti.

21 Aralık 2021 Salı 23:54 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 23:54
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FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Beşiktaş Icrypex, Almanya'nın EWE Baskets takımını 88-72 yendi.

Grubu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş Icrypex, son 16 turuna kalmak için play-in oynayacak.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya)

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi 17, Bluiett 19, Furkan Haltalı 8, Jefferson, Whitehead 8, Yağız Aksu 1, Lawson 11, Reaves 2, Oğuzhan Göktepe, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 6, Egehan Arna 16

EWE BASKETS: Odiase 16, Paulding, Pressey 8, Clark 18, Farrell 10, Herrera 5, Hundt 4, Agbakoko, Heidegger 11, Michalak, Pjanic

1. PERİYOT: 21-19

DEVRE: 39-37

3. PERİYOT: 57-54

  • Beşiktaş Icrypex
  • EWE Baskets
  • FIBA Şampiyonlar Ligi

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