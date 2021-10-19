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Spor

Beşiktaş Icrypex, EWE Baskets'i kıl payı devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Beşiktaş Icrypex, Almanya temsilcisi EWE Baskets'i 83-81 mağlup etti.

AA19 Ekim 2021 Salı 23:42 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 23:42
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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında konuk olduğu Almanya'nın EWE Baskets takımını 83-81 yendi.

EWE Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 31-25 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 52-42 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar, 10-0'lık seriyle durumu 52-52'ye getirdi. Başa baş geçen mücadelenin üçüncü periyodunu 67-65 üstün tamamlayan Beşiktaş Icrypex, karşılaşmadan 83-81 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Rondae Hollis-Jefferson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda Rickey Paulding 15 sayı kaydetti.

Beşiktaş Icrypex grupta ilk galibiyetini alırken EWE Baskets ilk mağlubiyetini yaşadı.

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