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Spor

Beşiktaş Icrypex, Hereda San Pablo Burgos'a 8 sayı farkla kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Hereda San Pablo Burgos'a 82-74 mağlup oldu.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:58
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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında, deplasmanda İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 82-74 yenildi.

İspanya'nın Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynanan karşılaşmada, çekişmeli geçen ilk periyot 21-20 Hereda San Pablo Burgos üstünlüğü ile geçerken ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-43 üstün girdi.

Üçüncü periyot sonunda durumu eşitlemesine rağmen son periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Hereda San Pablo Burgos, karşılaşmadan 82-74 galip ayrıldı.

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