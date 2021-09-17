İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6404
  • EURO
    10,1428
  • ALTIN
    486.863
  • BIST100
    1419.43
Spor

Beşiktaş Icrypex - Igokea'ya kaybetti

Pınar Cup 2021 turnuvasının ilk maçında Beşiktaş Icrypex, Bosna Hersek temsilcisi Igokea'ya 73-68 yenildi.

17 Eylül 2021 Cuma 21:05 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 21:05
ABONE OL

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Beşiktaş Icrypex, devreyi de 42-38 üstün bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu da 54-47 galip geçmesine rağmen son periyotta daha etkili olan Igokea, müsabakadan 73-68 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Igokea'da 17 sayı ile mücadele eden Antabia Waller oldu.

Igokea, yarın saat 17.30'daki finalde bugün oynanacak Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçının galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Icrypex ise aynı müsabakanın mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.