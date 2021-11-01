Beşiktaş Icrypex'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Rytas

1 Kasım 2021 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:44

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında 2 Kasım Salı günü Litvanya temsilcisi Rytas'ı konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Icrypex grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı. İlk maçında Hereda San Pablo Burgos'a deplasmanda 82-74 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise dış sahada EWE Baskets Oldenburg'u 83-81 mağlup etti.

Rytas da ilk iki maçında siyah-beyazlı ekibe benzer bir performans göstererek birer galibiyet ve mağlubiyetle maçlarını tamamladı.