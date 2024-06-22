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Spor

Beşiktaş iddialara cevap verdi! ''Gerçeği yansıtmamaktadır''

Beşiktaş Kulübü, son dönemde basında çıkan transfer haberleri ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Beşiktaş iddialara cevap verdi! ''Gerçeği yansıtmamaktadır''
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Beşiktaş Kulübü, basında çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama yayımladı.

Yeni sezon kadro yapılanması hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan basında çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.

Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı oluşturan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız.

Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir."

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