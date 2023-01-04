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Spor

Beşiktaş idmanında Şenol Güneş - Masuaku görüşmesi

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Masuaku'yla bir süre sohbet etti.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Beşiktaş idmanında Şenol Güneş - Masuaku görüşmesi
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde takımı sahada toplayan Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi ve ardından da Masuaku'yla bir süre sohbet etti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular daha sonra 4 gruba ayrıldı ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları bulunan Kerem Atakan Kesgin, Wout Weghorst, Salih Uçan, Oğuzhan Akgün ve Rachid Ghezzal antrenmanda yer almadı. Bu futbolculardan Weghorst dinlendirilirken, bu oyuncunun durumu yarın netlik kazanacak.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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