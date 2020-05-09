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Spor

Beşiktaş idmanları iptal etti

Bir futbolcu ve tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Beşiktaş'ta pazartesi gününden itibaren yapılması planlanan antrenmanlar iptal edildi.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02
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Siyah beyazlılar tüm takıma ve Ümraniye personeline salı veya çarşamba günü yeniden test yaptıracak ve çıkacak sonuçlara göre antrenmanlara devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Siyah beyazlılar iki hafta önce küçük gruplar halinde başladıkları kondisyon idmanlarını maçların 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasından sonra iki grup halinde tam takıma döndürmüştü. Ancak Ümraniye'de alınan tüm önlemlere rağmen bir futbolcu ve tesis çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu ve antrenmanlar askıya alındı.

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