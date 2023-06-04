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Spor

Beşiktaş ikincilik için sahaya çıkacak

Galatasaray'ın derbide kazanması ile Beşiktaş için 2. lik şansı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip Konyaspor'u yenmesi halinde ligi 2. olarak tamamlayacak.

4 Haziran 2023 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Beşiktaş ikincilik için sahaya çıkacak
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi yenmesiyle beraber Beşiktaş'a gün doğdu. Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe'nin önüne geçerek ligi 2. sırada tamamlayacak.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 77 yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı. İki takım arasındaki ikili averajda üstün durumda bulunan Beşiktaş, ligin son maçında Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu 2. sırada tamamlayacak.

BEŞİNCİ SIRADALARDI

Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle çıkış yakalayan Beşiktaş, Şenol Güneş gelmeden önce 5. sırada yer alıyordu.

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