Beşiktaş ikincilik için sahaya çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi yenmesiyle beraber Beşiktaş'a gün doğdu. Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe'nin önüne geçerek ligi 2. sırada tamamlayacak.
Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 77 yapan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı. İki takım arasındaki ikili averajda üstün durumda bulunan Beşiktaş, ligin son maçında Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu 2. sırada tamamlayacak.
BEŞİNCİ SIRADALARDI
Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle çıkış yakalayan Beşiktaş, Şenol Güneş gelmeden önce 5. sırada yer alıyordu.