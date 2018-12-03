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Beşiktaş ile adı anılan Lucas Paqueta Ocak'ta Milan'a imza atacak

Milan'ın Ocak ayında kadrosuna katmaya hazırladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta, İtalyan basınına konuştu.

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Brezilya'nın Flamengo ekibinde top koşturan ve Ocak ayında Milan saflarına katılacak olan Lucas Paqueta, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başlangıcında Milan sportif direktörü Leonardo ile ilgili konuşmasından bahseden yıldız futbolcu, "Milan'da 39 numarayı giyeceğim. Leonardo beni aradı ve hemen ikna etti. Bu sayı aynı zamanda Flamengo takımında forma giymeye başladığımdaki ilk sayı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında bu sayının kendisine şans getirmesini dilediğini söyleyen Paqueta, "Bu sayı bana şans getirdi ve umarım aynısı Milan'da da gerçekleşir. Milan'ı seçtiğim için Leonardo'ya teşekkür ederim." dedi.

"SABIRSIZLANIYORUM.."

Konuşmasının sonunda Milan'ın iyi bir projeye sahip olduğunu aktaran Brezilyalı yıldız,"Milan'ın kariyerim için ciddi bir projeye sahip olduğunu anladım. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.

(SPORX)

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