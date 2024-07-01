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Spor

Beşiktaş ile anılıyordu! Alman devi, Mats Hummels için düğmeye bastı

Transfer çalışmalarına başlayan Bayer Leverkusen önceliği savunma hattına verdi. Son şampiyon, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan 35 yaşındaki savunmacı Mats Hummels için düğmeye bastı. İşte detaylar...

1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Beşiktaş ile anılıyordu! Alman devi, Mats Hummels için düğmeye bastı
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Bayer Leverkusen, lider savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e muhtemel transferi nedeniyle stoper arayışlarına başladı.

Alman Kicker'de yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in Tah'ın yerine düşündüğü isimlerden biri Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Mats Hummels...

Listesindeki diğer stoperlerin çok yüksek bonservisli olması, serbest kalma bedeli 22.5 milyon euro olan Stuttgart'ın yıldızı parlayan stoperi Waldemar Anton'un ise Borussia Dortmund'u tercih etmesi nedeniyle Leverkusen yönetimi rotasını Hummels'e kırdı.

HUMMELS'İN ARTILARI EKSİLERİ

Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu, ancak ilerleyen yaşı, hızını kaybetmesi nedeniyle düşündürdüğü belirtildi.

DİĞER ADAYLAR İÇİN NABIZ YOKLAYACAKLAR

Leverkusen'in transfer piyasasında, şampiyon teknik direktör Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçeceği, olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapacağı vurgulandı.

KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR

Kariyerinin tamamını Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da geçiren Mats Hummels, çıktığı 701 resmi maçta 59 gol atıp 32 asist yaptı.

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