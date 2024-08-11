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Spor

Beşiktaş ile anılıyordu! Federico Chiesa için açıklama geldi

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına rağmen transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Hasan Yücel'in 'Artık gündemimizde değil' dediği Federico Chiesa için menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

11 Ağustos 2024 Pazar 16:01 - Güncelleme:
Beşiktaş ile anılıyordu! Federico Chiesa için açıklama geldi
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Federico Chiesa'nın menajeri Fali Ramadani, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in açıklamalarına yanıt verdi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; "Chiesa artık gündemimizde değil" diyen Yücel'e yanıt veren Ramadani, "Söz konusu kişiyi tanımıyorum. Federico Chiesa için Beşiktaş'la hiç görüşmedim." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

TRT Spor'a konuşan Yücel, "Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

"CHIESA GÜNDEMİMİZDEN ÇIKTI"

Chiesa'nın gündemlerinden çıktığını söyleyen Yücel, "Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." sözlerini sarf etmişti.

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