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Spor

Beşiktaş ile anılmıştı! Genesio'nun yeni adresi belli oldu

Adı bir süredir Beşiktaş ile de anılan Bruno Genesio, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yeni teknik direktörü oldu.

5 Haziran 2024 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Beşiktaş ile anılmıştı! Genesio'nun yeni adresi belli oldu
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Ligue 1 ekibi Lille, sözleşmesinin bitmesiyle yollarını ayırdığı Paulo Fonseca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bruno Genesio'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Genesio ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı da belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

57 yaşındaki çalıştırıcının adı bir süredir Beşiktaş ile de sık sık anılıyordu.

GENESIO'NUN KARİYERİ

Son olarak 2023-24 sezonunda Stade Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio öncesinde ise bir başka Ligue 1 ekibi Lyon'da 2011-2015 yılları arasında yardımcı antrenörlük görevi yapmış ve 2015'de takımın teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Öte yandan Fransız teknik adam 2019-2020 sezonunda Beijing Guoan'ın başına geçmiş ve 2020-21 sezonunun devre arasında Çin ekibi ile yollarını ayırmıştı.

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