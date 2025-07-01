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Spor

Beşiktaş ile anlaşmıştı! Tammy Abraham, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni forvet transferi Tammy Abraham, imza için İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 18:36 - Güncelleme:
Beşiktaş ile anlaşmıştı! Tammy Abraham, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı ifade edilen 27 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere bugün İstanbul'a geldi.

KAP BİLDİRİM: MALİYET VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. Roma'dan kiralanacak oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

MILAN PERFORMANSI

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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