1 Eylül 2025 Pazartesi
Spor

Beşiktaş ile anlaşmıştı! Vaclav Cerny, İstanbul'da

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu İstanbul'a geldi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 23:14
Beşiktaş ile anlaşmıştı! Vaclav Cerny, İstanbul'da
ABONE OL

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlıların yen transferi Vaclav Cerny, 23:05'te İstanbul'a geldi.

ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

Popüler Haberler
