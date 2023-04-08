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Spor

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıkacak

Beşiktaş, 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için Atletico Madrid ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için sahaya çıkacak
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Beşiktaş Kulübü, İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı yapılacağını açıkladı. Açıklamada maçta elde edilecek bilet gelirlerinin deprem bölgesinde inşa edilecek okullar için kullanılacağı açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz."

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