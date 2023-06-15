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Spor

Beşiktaş ile Barcelona arasında görüşme gerçekleşti

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany, İspanya'da bir araya geldi.

15 Haziran 2023 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
Beşiktaş ile Barcelona arasında görüşme gerçekleşti
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany bir araya geldi.

TRANSFERLER KONUŞULDU

Bu görüşmede Barcelona ile Beşiktaş arasında gelecekte yaşanması muhtemel potansiyel oyuncu transferlerinin görüşüldüğü ve ikili arasında fikir alışverişi yaşandığı kaydedildi. Ayrıca haberde, yakın gelecekte iki kulüp arasında oyuncu transferlerinin yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlarken Barcelona, La Liga'da sezonu şampiyon olarak bitirmişti.

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