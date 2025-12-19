Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 47. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 26 puan toplayan siyah-beyazlılar, 5. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile mağlubiyetle elde ettiği 18 puanla 11. basamakta yer alıyor.

LİGDE 47. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 46 maçın 29'unu Beşiktaş, 8'ini de Karadeniz temsilcisi kazandı. 9 müsabakada ise taraflar 1 puana razı oldu.

Siyah-beyazlı takımın attığı 93 gole, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

SON 2 MAÇTAN BERABERLİKLE AYRILDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret. 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle yine 1 puana razı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Rizespor karşılaşmasını kazanıp hem 3 puan hasretini sonlandırmak hem de devre arasına moralli girmek istiyor.