Beşiktaş ile Göztepe 59. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Göztepe'nin konuğu olacak. Ligde 2 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 3 müsabakada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucu 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 4. basamakta bulunuyor.

59. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 59. kez rakip olacak. Geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı takım, 11'ini de sarı-kırmızılılar kazandı. 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 95 gole, Göztepe ise 56 golle karşılık verdi.

GÖZTEPE SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında 2'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 karşılaşmada Göztepe rakibine üstünlük kurdu. Ligde konuk olduğu rakibini 4-2 ile geçen sarı-kırmızılı takım, deplasmandan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Göztepe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de İstanbul'da siyah-beyazlıları 3-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

İZMİR'DE 30. KEZ

Beşiktaş ve Göztepe, yarınki müsabakayla birlikte İzmir'de ligdeki 30. randevularına çıkacak. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki bu maçlarda 12-7 galibiyet üstünlüğü kurdu. 10 karşılaşma berabere sonuçlanırken; Beşiktaş 39, Göztepe de 28 gol kaydetti.