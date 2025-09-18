İSTANBUL 24°C / 16°C
  Beşiktaş ile Göztepe 59. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Beşiktaş ile Göztepe 59. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda mücadele edeceği Göztepe ile 59. kez karşı karşıya gelecek.

18 Eylül 2025 Perşembe 10:44
Beşiktaş ile Göztepe 59. kez karşı karşıya gelecek
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Göztepe'nin konuğu olacak. Ligde 2 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 3 müsabakada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucu 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 4. basamakta bulunuyor.

59. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 59. kez rakip olacak. Geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı takım, 11'ini de sarı-kırmızılılar kazandı. 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 95 gole, Göztepe ise 56 golle karşılık verdi.

GÖZTEPE SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında 2'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 karşılaşmada Göztepe rakibine üstünlük kurdu. Ligde konuk olduğu rakibini 4-2 ile geçen sarı-kırmızılı takım, deplasmandan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Göztepe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de İstanbul'da siyah-beyazlıları 3-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

İZMİR'DE 30. KEZ

Beşiktaş ve Göztepe, yarınki müsabakayla birlikte İzmir'de ligdeki 30. randevularına çıkacak. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki bu maçlarda 12-7 galibiyet üstünlüğü kurdu. 10 karşılaşma berabere sonuçlanırken; Beşiktaş 39, Göztepe de 28 gol kaydetti.

