Beşiktaş ile Ryan Babel'in yıllık ücret restleşmesi ipleri kopardı

Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel de sezon sonunda mukavelesi bitecek futbolculardan birisi.

Beşiktaş’a 2016-2017 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve o sezon yaşanan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ın sözleşme uzatmak istediği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlıların bu teklifine daha önce sıcak bakarken, kendisine gelen tekliflerin çokluğu nedeniyle fiyat artırımına gitti.

Beşiktaş Transfer Komitesi’nin yeni sözleşme teklifi için menajeriyle masaya oturduğu yıldız futbolcu, daha önce kabul ettiği 2 milyon 750 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklifinin bu kez 3.5 milyon Euro’ya çıkartılmasını istedi.

Yönetim fiyatı aşağı çekti

Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı yıldıza yaptığı teklifi aşağı çekti. Daha önce 2 milyon 750 bin Euro önerilen Babel’e yeni yapılan teklif ise 2.5 milyon Euro. 31 yaşındaki futbolcunun yaşı da düşünülerek 2+1 yıllık sözleşme teklif edilirken, Ryan Babel’in 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme istediği ve puan başına da 4 bin Euro talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuya garanti para dışında puan başı prim de ödemek istemiyor.

Yönetimin bu tavrında, değişkenlik gösteren Euro kurunun etkili olduğu öğrenildi. Taraflar arasında ortak noktanın bulunması şimdilik zor görünüyor. Hollandalı futbolcuya çok sayıda teklif olduğu öğrenildi.

(Yeni Şafak)