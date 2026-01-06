İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetti! Mert Günok Fenerbahçe yolunda

36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti. Deneyimli eldivenin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

6 Ocak 2026 Salı 13:41
Beşiktaş ile sözleşmesini feshetti! Mert Günok Fenerbahçe yolunda
ABONE OL

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen Mert Günok ile yollar resmen ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli kalecinin sözleşmesini feshederken, milli file bekçisinin 7 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Mert Günok'un transferinde bonservis bedeli ödenmeyecek.

CENGİZ ÜNDER DETAYI

Öte yandan transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder detayı da dikkat çekiyor.

Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın, sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde, belirlenen bedelin 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşeceği ifade edildi.

