Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen Mert Günok ile yollar resmen ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli kalecinin sözleşmesini feshederken, milli file bekçisinin 7 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Mert Günok'un transferinde bonservis bedeli ödenmeyecek.
CENGİZ ÜNDER DETAYI
Öte yandan transfer sürecine bağlı olarak Cengiz Ünder detayı da dikkat çekiyor.
Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın, sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde, belirlenen bedelin 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşeceği ifade edildi.