Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dengeleri bozacak takas

Ara transfer yaklaşırken, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda hareketlilik hakim. Ocak ayı, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında önemli bir takasa sahne olabilir. Fotomaç'ta yer alan habere göre; bir süre önce bordo-mavililerin kadro dışı bıraktığı Burak ve kaleci Onur, Beşiktaş'ın radarına girdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ikili kadro dışı bırakılmıştı. Alacakları için TFF'ye başvuran 30 yaşındaki kaleci ile 33 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Trabzonspor ile temas kuran siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'u önerdi. Esteban'ı gitmesi ile kaleci Tolga Zengin de gündeme gelmiş durumda.

BONSERVİSSİZ GİDEMEZLER

2020'ye kadar sözleşmesi bulunan iki oyuncuyu bonservissiz olarak elden çıkarmak istemeyen bordo- mavili yönetim, futbolcuların alacaklarını ödeyip, takas karşılığında değerlendirmeyi planlıyor. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Fikret Orman bir araya gelerek büyük takası resmiyete dökmeye çalışacak.