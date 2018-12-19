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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında dengeleri bozacak takas

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak Beşiktaş'a, Oğuzhan ile Tolga Zengin Trabzonspor'a...

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Ara transfer yaklaşırken, şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda hareketlilik hakim. Ocak ayı, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında önemli bir takasa sahne olabilir. Fotomaç'ta yer alan habere göre; bir süre önce bordo-mavililerin kadro dışı bıraktığı Burak ve kaleci Onur, Beşiktaş'ın radarına girdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği ikili kadro dışı bırakılmıştı. Alacakları için TFF'ye başvuran 30 yaşındaki kaleci ile 33 yaşındaki forvetin Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Trabzonspor ile temas kuran siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'u önerdi. Esteban'ı gitmesi ile kaleci Tolga Zengin de gündeme gelmiş durumda. 

BONSERVİSSİZ GİDEMEZLER

2020'ye kadar sözleşmesi bulunan iki oyuncuyu bonservissiz olarak elden çıkarmak istemeyen bordo- mavili yönetim, futbolcuların alacaklarını ödeyip, takas karşılığında değerlendirmeyi planlıyor. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Fikret Orman bir araya gelerek büyük takası resmiyete dökmeye çalışacak.

Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen 26 yaşındaki Oğuzhan aslen Trabzonlu.1.80 boyundaki yıldız, orta sahada görev yapıyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgili teknik direktör Ünal Karaman'ın da görüşleri dikkate alınacak. 

BABASI CAN ATIYORDU

Babası Maçkalı, annesi Akçaabatlı olan Oğuzhan'ın babası Muzaffer Bey, 2012'de başarılı oyuncuyu Trabzonspor'a kazandırmak için yoğun çaba göstermiş fakat dönemin yöneticileri tarafından veto edilmişti. Dönemin asbaşkanı Nevzat Şakar'a, "Biz Trabzonluyuz. Oğuzhan'ı yıllık 300 bin euro'ya Trabzonspor'a kazandıralım . Bonservisi bedava" teklifini götüren Muzaffer Bey, istediği cevabı alamayınca Beşiktaş'a yönelmişti.

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