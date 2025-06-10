Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması devam ediyor. Siyah beyazlılarda gelecek oyuncular kadar, gidecek isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ikincisi yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al-Musrati ile vedalaşılması bekleniyor.

Libyalı futbolcu, ayrılık talebini yönetime iletti. Beşiktaş yönetimi de deneyimli orta saha oyuncusundan kendisine takım bulmasını istedi.

AL-MUSRATİ'YE ARAP YARIMADASI'NDAN YOĞUN İLGİ

Al-Musrati'ye, özellikle Arap Yarımadası'ndan yoğun ilgi var. Libyalı oyuncunun, Suudi Arabistan Pro Ligi'ne yeni yükselen Neom SC takımının gündeminde olduğu öğrenildi.

Neom SC'nin kısa süre içerisinde Al Musrati için Beşiktaş'a resmi teklifini ileteceği ifade edildi.

Al Musrati, Arap Yarımadası'nın yanı sıra Portekiz ve Fransa kulüplerinin de radarında. Gelecek hafta içinde 29 yaşındaki oyuncuyla alakalı daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.