İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9854
  • EURO
    41,7239
  • ALTIN
    3777.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş ilgilenmişti! Patrick Berg'ten iddialara cevap
Spor

Beşiktaş ilgilenmişti! Patrick Berg'ten iddialara cevap

Beşiktaş'ın, Bodo Glimt forması giyen başarılı orta saha c ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Norveçli futbolcu konuyla ilgili gelen soruyu cevapladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Beşiktaş ilgilenmişti! Patrick Berg'ten iddialara cevap
ABONE OL

Beşiktaş, Bodo Glimt forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Patrick Berg ile ilgileniyor.

Norvec gazetesi Verdens Gang'in haberine göre Beşiktaş'ın Berg isteği, yalnızca ilgi boyutunda kalmadı ve Siyah-Beyazlı ekip ara transfer döneminde Norveçli oyuncu için teklifte bulundu.

Bodo Glimt oyuncusu Patrick Berg ve teknik direktör Kjetil Knutsen, Beşiktaş'ın ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ODAKLANDIĞIM KONU BU DEĞİL"

Adının Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan Berg, "Buna yorum yapamam. En azından şu an benim odaklandığım bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ise, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncuların ilgi çekmesinin bir nedeni var. Çünkü sahip olduğumuz takım düşüncesi onları öne çıkarıyor. Glimt'teki her bir oyuncuyla gurur duyuyorum. İlgi görmeleri son derece doğal.

Böyle bir organizasyonda yer almanın bir parçası bu. Diğerlerinin dikkatini çekiyoruz ama bunun dışında çok fazla enerji harcamıyoruz. Oyuncuların en iyi hallerini gösterebilmesi bizim için mutluluk verici." sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Bu sezon Bodo formasıyla 20 maça çıkan Patrick Berg, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.